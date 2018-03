Spielgeräte für den Hof

Anzeige

Nachdem in den letzten Sommerferien das Schulgebäude des Privatgymnasiums komplett renoviert wurde, schreitet nun auch die Neugestaltung des Pausenhofes weiter voran. So wurden im Januar dank der Spende des Freundeskreises neue Spielgeräte aus Holz im Schulhof aufgebaut, welche die Schüler nun in der Frühstücks- und Mittagspause nutzen können.

Die robusten Spielgeräte sehen nicht nur toll aus und machen Spaß, sondern fördern auch Balance und Geschicklichkeit. Darüber hinaus stehen die Geräte der Öffentlichkeit außerhalb der Öffnungszeiten bis 8 Uhr abends zur Verfügung. zg