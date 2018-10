Spontaner Ersatz fügt sich brillant ein

Dass das Mozartfest für puren Klanggenuss und ein hohes Maß an Professionalität steht, ist hinreichend bekannt. Am ersten Wochenende der 43. Auflage drückte sich dies beim Auftritt des Bartholdy Quintetts gleich in mehrfacher Hinsicht aus: Ein paar Tage vor dem Konzert war ein Mitglied des seit Jahren eingespielten Ensembles an der Grippe erkrankt. Das Konzert drohte bereits abgesagt zu werden

...