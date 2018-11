Sport nicht auf die lange Bank schieben

Der Titel des Vortrags „Leben in bewegten Jahren“ lässt auf eine Menge Informationen hoffen, Dr. Arno Schimpf (Bild) spart nicht damit. Der Psychologe, Sportwissenschaftler und Mentalcoach für Spitzensportler erklärt auf Einladung des Rotary Clubs im Fitness Park Pfitzenmeier, wie man in der immer schnelllebigeren Zeit, in einer digitalisierten, anonymisierten und von Kriegen geschüttelten

...