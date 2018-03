Sport schweißt Gesellschaft zusammen

Anzeige

Mergenthalers Weg

Nach dem ersten Ehrungsblock mit der Leichtathletik-Gemeinschaft Kurpfalz und der HG Oftersheim/Schwetzingen machten Steffan und Scheidel die Bühne für die erfolgreiche 400-Meter-Läuferin Hannah Mergenthaler frei. Im Gespräch mit Moderator Andreas Lin, Sportredakteur dieser Zeitung, plauderte die gerade 21 Jahre alt gewordene Oftersheimerin über ihren Werdegang, der angesichts des Erfolges erstaunlich unspektakulär erscheint. In die Wiege gelegt wurde ihr dieser Weg jedenfalls nicht. Als Kind habe sie von Judo bis Ballett einiges gemacht. Auch Leichtathletik probierte sie früh aus, was ihr jedoch nicht unbedingt gefiel. Erst im zweiten Anlauf wurde das Feuer dafür entfacht. Auch zu den 400 Metern kam es eher zufällig. „Es waren meine Laktat-Werte“, erklärte Mergenthaler. Diese seien für 400 Meter geradezu optimal. Zu Beginn habe sie sich sogar dagegen gewehrt. Aber heute scheint sie für diese Disziplin Feuer und Flamme zu sein. Der bisherige Höhepunkt war die Teilnahme an der Leichtathletik-Weltmeisterschaft 2017 in London. Die ganze Atmosphäre und dann die legendäre US-Sprinterin Allyson Felix, das nahm sie komplett in Beschlag. Es ist eine Welt, für die sich die junge und sympathische Frau noch viel vorgenommen hat. Sie empfinde genug Leidenschaft und Ehrgeiz, um weiter ihre Grenzen auszutesten. Für die Leichtathletik-WM im Sommer dieses Jahres in Berlin seien das, so Lin, gute Vorzeichen. Auch für Malaika Mihambo ist das der Saisonhöhepunkt und das große Ziel für 2018.

Nach dem Talk ehrte der Bürgermeister Sportler des 1. Budo-Clubs, des Turnvereins 1864 und der Radsportgemeinschaft – und mit der erwähnten Gehörlosengolferin Amelie Paloma Gonzales Podbicanin, die bei den Weltspielen antrat, und Kraftsportler Peter Malfa zwei in Schwetzingen wohnende Könner ihres Metiers.

