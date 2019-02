Spottverse und lustige Lieder

Bei schönstem Sonnenschein kamen die Senioren des Sängerbund-Freundeskreises in den Hirschacker. Ein Geburtstagsständchen für die Jubilare und das Dankeslied „Ein schöner Tag ward uns beschert“ an Petrus leiteten einen frohen Liederreigen ein. Oskar Hardung bedankte sich bei den Kuchenspenderinnen Waltraud Dosch, Heide Orth, Renate Uhl, Marie Luise Triquart, Sigrid Ziehr, Helga Weicker, Ute Hardung und Monika Helmling am Buffet.

Ein besonderer Dank galt den Rheintal-Wirtsleuten für die gute Küche und Renate Schnitzer für die musikalische Begleitung. Rosel Bieg hat ein paar selbstgereimte Zeilen gekonnt vorgetragen. Ein besonders Schmankerl, das Rattenfänger-Lied „Wandern, ach wandern“ trug Sänger Helmut Koranda vor. Die Vorsitzende des Sängerbundes, Sabine Rebmann, hatte sich extra freigenommen, um die Senioren besuchen und sie mit neuesten Infos vom Verein versorgen zu können. Zudem wurde ein neues Mitglied begrüßt.

Oskar Hardung gab mit Spottversen die Erlebnisse seiner verflossenen Liebschaften zum Besten. Natürlich folgten lustige Lieder – auch mit eigenen Texten. Der „Vogelbeerbaum“, das „Buslied“, ein „Rundgesang“, das „Moabitlied“ oder „Auf der schwäbischen Eisebahne“ wurden intoniert. Bevor mit dem obligatorischem „Schlusslied“ der Nachmittag zu Ende ging. oh

