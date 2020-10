Sprache als Brücke sehen

Region.Welche Unterstützung brauchen Berufsschüler aus Afrika und Syrien? Wie lernen Geflüchtete? Solche Fragen beantwortet die ehrenamtliche Lehrerin Dr. Katrin Bischl (Bild) im Buch „Deutsch für Ausbildung und Beruf. Anregungen für den ehrenamtlichen Unterricht mit Geflüchteten“. Bei der Interkulturellen Woche stellte sie es beim Diakonischen Werk vor.

Die Referentin aus Schwetzingen ist Sprachwissenschaftlerin und Schreibberaterin für Forschungsinstitute, Verwaltungen und Unternehmen. In ihrer Freizeit unterrichtet sie Geflüchtete in Deutsch, vor allem in beruflicher Fachsprache. „Ich habe früh gemerkt, dass die meisten unbedingt arbeiten wollen – und hierfür die Begriffe kennen müssen.“ Darum erklärt sie , wie sie korrekte Sätze bilden und mit Vorgesetzten und Kunden kommunizieren. zg/Bild: Diakonisches Werk

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 22.10.2020