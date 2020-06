Sprechtag für Finanzierungen

Region.Für Existenzgründer und selbstständige Unternehmer wird ein Finanzierungssprechtag angeboten.

Derartige Beratungssprechtage führt die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar mit Experten der L-Bank Baden-Württemberg und der Bürgschaftsbank Baden-Württemberg/Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg durch.

Der Sprechtag findet am Donnerstag, 2. Juli, von 9 bis 17 Uhr in den Räumen der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, B1, 1-2 in 68159 Mannheim statt. Eine Anmeldung ist erforderlich bei Carmen Romero, Telefon 0621/1 80 02-153 oder per E-Mail beratung@hwk-mannheim.de. zg

