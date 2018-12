St. Maria soll in Alois Bauers Tönen klingen

Auf die Besucher des katholischen Hochamts in St. Maria wartet am ersten Weihnachtsfeiertag um 10 Uhr ein festlicher Hörgenuss: Zusammen mit Mitgliedern des Philharmonischen Orchesters der Stadt Heidelberg (schon zum 50. Mal in Schwetzingen dabei) sowie einem Solistenquartett wird der Kirchenchor von St. Pankratius am Geburtsfest des Herrn die „Pastoralmesse in C“ von Alois Bauer aufführen. Die Komposition, die als das Meisterwerk des Tiroler Kirchenmusikers gilt, wurde in den vergangenen Monaten einstudiert. Die Aufführung im Festgottesdienst steht unter der Leitung von Prof. Dr. Stefan Zöllner-Dressler; an der Orgel begleitet Wolfram Heid die Musiker.

Bei Kirchenmusik aus Österreich denkt man an erster Stelle an Werke von Haydn, Schubert oder Mozart. Und doch ist Alois Bauers Pastoralmesse, die im 19. Jahrhundert zu den am häufigsten ausgewählten Weihnachtsmessen im österreichisch-böhmischen Raum gehörte, ein Juwel der geistlichen Musik. Die Kompositionen des Konzertmeisters aus Reutte sind generell durch eine tiefe Heimatverbundenheit gekennzeichnet: „Die Messe spiegelt die Herkunft des Komponisten wider. Eingängige, liebliche Wiegenliedsätze, etwa im ‚Kyrie‘, wechseln sich ab mit frohen, lebhaften Abschnitten wie im ‚Gloria‘ und ‚Credo‘. Das Werk vermittelt einerseits volkstümliche, geheimnisvolle Weihnachtsstimmung, wie man sie sich gern in einer tief verschneiten Alpenlandschaft vorstellt, andererseits aber auch feierliche Festtagsatmosphäre“, heißt es in der Nordwestzeitung.

Die Geburt Jesu Christi und die Freude über den Mensch gewordenen Gottessohn stehen im Mittelpunkt des Weihnachtsfestes. Gleichwohl ist Bauers Meisterwerk eine Komposition, die durch den Klang der Blechbläser, Klarinetten, Flöten und Pauken eine große Festlichkeit ausstrahlt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 20.12.2018