Der CDU-Stammtisch unter Leitung der lokalen CDU-Vorsitzenden Sarina Kolb traf sich im Restaurant „Zähringer“, um die jüngsten Ereignisse im politischen Berlin wie das Ja der SPD und der Union zum Koalitionsvertrag zu erörtern, heißt es dazu in einer Pressemitteilung.

Bundestagsabgeordneter Olav Gutting erklärte dabei, wie in den kommenden vier Jahren Familien mit mehr Kindergeld, Pflegebedürftige mit mehr Fachpersonal und zukünftige Generationen mit einem schuldenfreien Haushalt unterstützt werden. Obwohl Gutting gegen den Koalitionsvertrag stimmte, rief er dazu auf, das Ergebnis in der CDU zu akzeptieren und mit verantwortungsvoller Regierungsarbeit zu beginnen. Der Verlust des Finanzministeriums an die SPD sei zwar bitter für die Union, aber das Vertrauen, das die Wähler in die Union gelegt haben, eine stabile Regierung zu bilden, gehe vor. Der einhellige Tenor des Abends lautete jedoch, dass es vor allem wichtig sei, seine christdemokratischen Überzeugungen auch in der Regierungsarbeit selbstbewusst zu vertreten und vor allem den Mittelstand wieder in den Fokus zu nehmen. Es könne nämlich nicht sein, dass sich eine 20-Prozent-Partei wie die SPD so aufführe, als sei sie der Chef im Ring.

Auch wurden im Gespräch Missstände wie der Mangel an Auszubildenden im Handwerk und in Pflegeberufen thematisiert. Wie Deutschland durch 15 000 neue Bundespolizisten und einen größeren europäischen Grenzschutz (Frontex) sicherer werden kann, wurde ebenfalls diskutiert.