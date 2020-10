Stadt barrierefrei gestalten

Eine Mutter mit Kinderwagen, Senioren mit Rollator oder auch Rollstuhlfahrer – für sie alle sind Stufen ein Hindernis, das sie oft nur mit Mühe oder gar nicht überwinden können. Dieses Problem haben engagierte Schwetzinger bereits 2014 erkannt und in Angriff genommen: Was damals als Projekt des Beirats „barrierefreies Schwetzingen“ in Kooperation mit dem Stadtmarketing begann, erhält nun mit

...