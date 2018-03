Stadt bekämpft Rattenplage

Anzeige

Seit einigen Wochen treten vermehrt Ratten im Stadtgebiet auf. Sie wurden in Grünanlagen, an Abfalleimern und an vielen anderen Stellen von städtischen Mitarbeitern und aufmerksamen Bürgern beobachtet, darauf weist die Stadtverwaltung hin. Die Nagetiere gelten als zäh und schlau, sie stellen eine Gefahr für die Gesundheit sowie für das Kanalnetz und in der Erde verlegte Kabel dar. Statistisch gesehen komme in der Stadt auf einen Einwohner eine Ratte, heißt es in der Meldung weiter. Der sorglose Umgang mit Abfall schaffe für Ratten paradiesische Bedingungen. Wenn das Nahrungsangebot gut sei, explodiere die Population. Ein Muttertier, das ausreichend Futter und einen ruhigen Nistplatz habe, könne alle sechs bis acht Wochen Junge werfen. Dabei gebe es einfache Mittel, um die Zahl der Ratten zu begrenzen.

Übermäßiger Rattenbefall ist ein von Menschen gemachtes Problem. Oftmals werden Essensreste über das WC entsorgt und landen direkt bei Familie Ratte auf dem Tisch. Die schlauen Nager folgen der Futterspur durch die Abwasserrohre bis in den zehnten Stock eines Hochhauses. Da kann schon mal ein Tierchen in der Toilettenschüssel auftauchen.

Auch rund um offene Abfalltonnen finden Nager paradiesische Zustände vor. Deshalb sollten Speisereste nur im geschlossenen Bio- oder Restmüllbehälter entsorgt werden. Bei Pausen, Picknicks und Grillfeiern im Grünen gilt daher die Regel: Jeder nimmt seinen Abfall wieder mit.