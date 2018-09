Stadt bräuchte Taktknoten in der Mitte

Seit mehr als 20 Jahren bedienen die Busse 715 und 716 große Bereiche der Stadt. Die Linien starten am Bahnhof im 30-Minuten-Takt in ihre Schleifen und fahren dabei wichtige Haltepunkte, wie Schlossplatz, Friedhof, Krankenhaus und Freizeitbad Bellamar, an.

„Das ist für Schwetzingen mit seinen über 20 000 Einwohnern zu wenig, die Stadt bräuchte einen Taktknoten in der Mitte, mit vier

...