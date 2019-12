„Stadt hat zu lange gewartet“

Bei der Begehung am Mittwoch im Hotel Atlanta wurden viele Punkte angesprochen, aber Insider aus dem Asylkreis kritisieren auch die Vorgehensweise der Stadt und dabei ein zu langes Abwarten und eine zu große Intransparenz bei der Verwaltung. In einem Schreiben an die Redaktion heißt es unter anderem: „Nach dem Brand am 23. August wurden von den 85 Flüchtlingen 50 in der

...