„Stadt ist grundsätzlich gut aufgestellt“

Vor allem der positiven Konjunkturlage ist es zu verdanken, dass die Stadt finanziell auch weiterhin gut dasteht. Dies wurde in der Gemeinderatssitzung deutlich, in der es um die Verabschiedung der Nachtragssatzung für 2018 und die Einbringung des Etatentwurfs für 2019 ging. „Das anstehende Haushaltsjahr 2019 wird sich wieder gut darstellen, das noch laufende Haushaltsjahr 2018 wird am Ende

...