Stadt putzt sich für den Frühling raus

Das Grau des Winters wegwischen und für Frische sorgen: Ein Frühjahrsputz ist wunderbar – und zwar nicht nur in den eigenen vier Wänden. Zum dritten Mal gibt es in Schwetzingen einen „Dreck-weg-Tag“ und zwar am Samstag, 14. März. Zwischen 10 und 12 Uhr sind wieder Vereine, Organisationen und die Bürger aufgefordert, mit Handschuhen, Zange und Müllsack bewaffnet dem achtlos weggeworfenen Müll im Stadtgebiet zu Leibe zu rücken, lädt die Stadt ein.

Der Fokus liegt auf dem Säubern von öffentlichen Plätzen, Grünanlagen und Spielplätzen. Die dafür erforderlichen Müllsäcke und Zangen werden von der Stadt gestellt. Die Ausgabe des Materials und das Einsammeln der befüllten Säcke übernimmt der städtische Bauhof. Gesäubert wird im Kleinen Feld und hinter dem Schlossgarten, am Ausbesserungswerk, im Bereich Allmendsand, in den Langen Sandäckern und rund um die Sportanlagen am Stadion und beim „Alla hopp“-Gelände. In jedem Sammelbezirk koordiniert ein Mitglied der Freiwilligenagentur die Aktion und steht als Ansprechpartner bereit.

Die genaue Einteilung der Sammelbezirke und die jeweiligen Treffpunkte sind unter www.schwetzingen.de veröffentlicht.

Imbiss im Josefshaus

Vereine und sonstige Organisationen, die gerne mitmachen möchten, sind aufgefordert, sich bis Freitag, 21. Februar, per E-Mail an freiwilligenagentur@schwetzingen.de mit den Kontaktdaten ihrer Ansprechpartner anzumelden. Die Anmeldebögen sind auch unter www.schwetzingen.de abrufbar.

Der genaue Ablauf und Einsatzort wird zeitnah eingeteilt und mitgeteilt. An die Schulen und die Kindergärten ergeht von der Stadt ein gesonderter Aufruf. Bürger müssen sich nicht extra vorher anmelden. Wer mithelfen will, kommt am Aktionstag dazu und wird vor Ort eingeteilt.

Für alle Helfer gibt es als Dank zum Abschluss im Josefshaus eine warme Mahlzeit und Getränke.

Organisiert wird der Tag von Nicole Blem vom Generationenbüro und dem Bauhofleiter Volker Ziegler, der für ausreichend Zangen, Müllsäcke und Handschuhe für die Freiwilligen sorgen wird. Organisatorisch begleitet und unterstützt wird der „Dreck-weg-Tag“ durch die Mitglieder der Freiwilligenagentur Schwetzingen. Oberbürgermeister Dr. René Pöltl ist wieder Schirmherr der Veranstaltung. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 06.02.2020