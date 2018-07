Anzeige

Die bereits seit zwei Jahren geplante Gründung einer städtischen Entwicklungs- und Wohnbaugesellschaft soll nun in die Tat umgesetzt werden. In seiner öffentlichen Sitzung am morgigen Donnerstag soll der Gemeinderat das beschließen und die Verwaltung beauftragen, zusammen mit einem Fachbüro alle Vorbereitungen zur umgehenden Umsetzung zu treffen.

Ursprünglich sollte die Gesellschaft wegen der Bebauung der Konversionsflächen ins Leben gerufen werden. Dies hat sich aber nach Mitteilung der Stadtverwaltung verzögert, weil nach wie vor nicht klar ist, ob und wann Schwetzingen das Konversionsgelände erwerben kann und wann dieses in die weitere Entwicklung gehen wird. Aber ungeachtet dessen sind sich Gemeinderat und Oberbürgermeister einig, dass die Stadt selbst aktiv werden soll, um im Bereich des günstigen Wohnens zusätzlichen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Dies soll zeitnah geschehen, unter anderem auf dem Pfaudler-Areal und am Alten Messeplatz auf dem früheren Gelände der Spargelgenossenschaft. Offen ist aktuell noch, wie nach Gründung der Wohnbaugesellschaft in den kommenden Jahren mit dem vorhandenen Wohnungsbestand der Stadt umgegangen wird. „Auf längere Sicht wird eine parallele Verwaltungsstruktur durch die Stadtverwaltung und die Wohnbaugesellschaft keinen Sinn machen, zumal die Wirtschaftlichkeit der Arbeit in der Gesellschaft auch von der Anzahl der dort vorhandenen Wohnungen abhängen wird“, heißt es in der Gemeinderatsvorlage.

Weitere Themen auf der umfangreichen Tagesordnung sind unter anderem die Feststellung der Jahresrechnung 2017, die Änderung der Benutzungs- und Gebührensatzung für den städtischen Kindergarten Spatzennest, die Ausweitung des Angebotes der Schulsozialarbeit an der Nordstadtgrundschule, die Erhöhung des Zuschusses der Stadt für die Schwetzinger SWR Festspiele und der Beirat und „Runde Tisch Inklusives Schwetzingen“. ali