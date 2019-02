Stadt würdigt Vereinsmitglieder

Die Vereine sind ein wichtiger Bestandteil des Gemeinwesens. In ihnen treffen sich täglich Menschen und betätigen sich in vielfältiger Weise. Durch ehrenamtliches Engagement wird viel bewegt, soziale Kontakte werden gepflegt, Freundschaften geschlossen. Daher wird die Stadt am Dienstag, 9. April, im Palais Hirsch wieder besonders engagierte und verdiente Vorstands- und Vereinsmitglieder ehren, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Vereine können bis Donnerstag, 28. Februar, Kandidaten für diese Ehrung vorschlagen. Die zu Ehrenden sollen mindestens zehn Jahre eine Funktion im Vorstand begleiten oder sich über einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren in besonderer Weise für den Verein eingesetzt haben. Personen, die bei der letzten Ehrung im Jahr 2013 ausgezeichnet wurden, und Vorschläge, die nach dem 28. Februar eingehen, können nicht mehr berücksichtigt werden. Vorschläge mit detaillierter Begründung nimmt Manfred Dams vom Amt für Familien, Senioren & Kultur, Sport, Telefon 06202/87-134, E-Mail manfred.dams@schwetzingen.de, entgegen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 04.02.2019