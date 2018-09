Stadtbibliothek erweitert Infoangebot zu Alzheimer

Demenz ist ein Thema, das viele Menschen berührt: Vielleicht ist jemand aus der Familie erkrankt oder man begegnet im Alltag Menschen mit Demenz oder hat beruflich mit Erkrankten zu tun. Ziel ist es, das alltägliche Leben für betroffene Menschen und deren Angehörige durch Teilhabe und Integration in die Gesellschaft lebenswerter zu machen. In diesem Sinne lautet das Motto des Alzheimertages am Freitag, 21. September, in Deutschland „Demenz – dabei und mittendrin“.

Mit unterschiedlichen Veranstaltungen machen Alzheimer-Gesellschaften und Selbsthilfegruppen die Öffentlichkeit auf das Thema aufmerksam und informieren über den Umgang mit der Krankheit. Wenn auch gegenwärtig eine Heilung der Krankheit nicht möglich ist, kann durch medizinische Behandlung, Beratung, soziale Betreuung sowie fachkundige Pflege den Kranken und ihren Angehörigen geholfen werden.

Auch die Stadtbibliothek möchte zur Information der Bevölkerung beitragen. Sie hat den Bestand an Büchern zum Thema erheblich erweitert und ein eigenes Regal mit Literatur rund um das Thema Demenz eingerichtet. Ob Ratgeber, Erfahrungsberichte oder Vorlesegeschichten: Interessierte und Betroffene können auf ein umfassendes Angebot zugreifen. Daneben liegen Broschüren der Deutschen Alzheimer Gesellschaft sowie die Handzettel des „Cafés Vergissmeinnicht“ Schwetzingen aus. Eine erste Anlaufstelle für Schwetzinger ist zudem das Generationenbüro am Schlossplatz 4, in dem ältere Mitbürger, Familien und andere Interessierte Informationen, Anträge und Beratung zu Themen der verschiedenen Lebenslagen erhalten.

Fachkundige Beratung

Des Weiteren finden sich im Internet auf der Seite der Deutschen Alzheimer Gesellschaft (www.deutsche-alzheimer.de) jede Menge Informationen zu rechtlichen Fragen, Tipps für den Alltag sowie eine umfangreiche Linksammlung zu Anlaufstellen, therapeutischen Angeboten, Verbänden und Institutionen. Dort gibt es auch fachkundige Beratung.

Seit 1994 wird mit dem Welt-Alzheimertag – initiiert von der Dachorganisation „Alzheimer’s Disease International“ – auf die Erkrankung hingewiesen, von der etwa 46 Millionen Menschen betroffen sind. zg

