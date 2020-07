Stadtbüchereiist beliebter als je zuvor

Speyer.Die Beliebtheit der Stadtbibliothek ist ungebrochen, das zeigen die neuesten Statistikzahlen für die „Onleihe“, die digitale Ausleihe von Medien. Im letzten Jahr war die Speyerer Bbibliothek – was die Ausleihe betrifft – sogar unter den ersten fünf von insgesamt 35 Bibliotheken, die sich im Verein „Metropol-Card-Bibliotheken Rhein-Neckar“ zusammengeschlossen haben.

Die zuständige Bürgermeisterin Monika Kabs freut sich über diesen Erfolg, besonders da sie stellvertretende Vorsitzende des Verein ist und so mit guten Beispiel vorangeht. Bundesweit einzigartig an der Metropol-Card, die für ein Jahresentgelt in Höhe von 24 Euro erworben werden kann, ist die Kombination aus gemeinsamem Bibliotheksausweis, Onleihe-Verbund und weiteren digitalen Angeboten wie Pressreader, Munzinger-Datenbanken Länder und Personen und Brockhaus-Enzyklopädie.

Digital präsentiert sich auch der Lesesommer, an dem in diesem Jahr ausschließlich online teilgenommen werden kann. Statt in die Bibliothek zu kommen, wird in E-Books geschmökert und Bewertungskarten sowie Buchcheck oder Online-Buchtipp per E-Mail geschickt. Außerdem wird es ein Zusatzangebot des digitalen Wissenschaftsprogramms VHS.wissen live von November bis Februar in Kooperation mit der Volkshochschule geben – mit monatlich einer kostenlosen digitalen Lesung mit tollen Kinder- und Jugendbuchautoren.

Fest zum Hundertjährigen

Nicht nur online, sondern auch mit einem schönen Fest soll im Oktober 2021 übrigens der 100. Geburtstag der Stadtbibliothek gefeiert werden. Die Planungen für das Jubiläum laufen bereits und zeigen eindrucksvoll: Die Stadtbibliothek mag schon ein Jahrhundert alt sein, aber sie ist noch immer auf der Höhe der Zeit und beliebter denn je. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 15.07.2020