Stadtfeste plastikfrei planen

„Solange die massive Flut an Einwegplastik und To-Go-Plastikmüll anhält, werden wir mit regelmäßigen Sammelaktionen auf dieses dauerhafte Problem hinweisen“, erklärt Dr. Susanne Hierschbiel vom Arbeitskreis Klima und Umweltschutz der Grünen in Schwetzingen. Und so waren wieder die Kandidaten der Partei mit engagierten Bewohnern der Stadt unterwegs, um Müll aus Grünstreifen und Gebüsch zu fischen.

Marco Montalbano zeigte sich schockiert angesichts der Menge an Müll, die da innerhalb einer Stunde zusammenkam. „Wir haben in dieser Zeit auf der kurzen Strecke vom Karl-Wörn-Haus bis zum Kreisel am Pfaudler-Areal 210 Liter Abfall aus der Umwelt geholt“, erzählt der Stadtrat der Grünen. Und: „Dreiviertel davon sind Plastik und Verbund-stoffe“. Wie unglaublich viel das sei, werde erst richtig bewusst, wenn man den Müll sammle, findet Dr. Susanne Hierschbiel. „Denn im Grunde haben wir uns an den Anblick der Abfälle am Wegesrand gewöhnt und registrieren sie nicht mehr“, sagt sie. Gemeinderatskandidat der Grünen, Peter Köhler, bewegte eine andere Auffälligkeit beim Sammeln. Oft seien es nur kleine Teile aus Plastik gewesen, berichtet er. Der Plastikmüll werde nach Jahren zu Mikroplastik. Er betont, „man sieht den Plastikmüll dann zwar nicht mehr, aber er ist immer noch da.“

Die Grünen wollen künftig in Schwetzingen Anreize schaffen, auf Plastikverpackungen und Einwegplastik zu verzichten. „Wir wollen Einzelhändler auszeichnen, die weniger Plastikverpackungen verwenden“, so Hierschbiel. Auch den „Schwetzinger Becher“ wollen sie einführen: einen mehrfach verwendbaren To-Go-Becher.

Die Grünen wollen Einweg- und Verpackungsplastik auch in der Verwaltung vermindern und durch ökologisch sinnvolle Materialien ersetzen. „Auch die städtischen Veranstaltungen und Stadtfeste sollen gänzlich plastikfrei werden“, erzählt Montalbano. zg

