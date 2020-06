Stadtgärtner waschen die Spalierbäume

Die Spalierbäume entlang der Carl-Theodor-Straße und in der Mannheimer Straße sind von Blattläusen befallen, teilt die Stadtverwaltung mit. Diese Läuse geben Honigtau ab, von dem sich Ameisen und andere Insekten ernähren. Die Anzahl der Blattläuse und die damit verbundene Produktion von Honigtau ist jedoch so groß, dass dieser auf alle sich unter den Bäumen befindenden Oberflächen – insbesondere aufs Pflaster – tropft. Mit dem Honigtau in Berührung gekommene Flächen kleben und verfärben sich schwarz.

Da die Stadt den Blattlausbefall nicht mit Pestiziden bekämpfen möchte, wird die Stadtgärtnerei die Linden zwischen Bahnhof und Schloss sowie Bäume in der Mannheimer Straße mit kaltem Wasser abwaschen. Das Wasser verringert die Läusepopulation und löst den Honigtau auf. Gleichzeitig wird das verunreinigte Pflaster gesäubert.

Frühmorgens wird gearbeitet

Die Stadtgärtner werden am Donnerstag, 4. Juni, mit der Aktion beginnen, die bis Mitte nächster Woche dauern wird. Gewaschen wird in den frühen Morgenstunden zwischen 5 und 7 Uhr. Für die Aktion werden abschnittsweise die Parkplätze gesperrt. „Die Stadt bittet um Beachtung und Verständnis für diese Maßnahme,“ heißt es in der Pressemitteilung abschließend. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 03.06.2020