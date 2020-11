Stadtkapelle schickt Inspiration

Wie die meisten Vereine wird auch der Musikverein Stadtkapelle von den Beschränkungen durch die Pandemie hart getroffen. Während des Lockdowns Anfang des Jahres waren gemeinsame Musikproben, die Präsenz-Instrumentalausbildung sowie Auftritte und andere Vereinsaktivitäten gar nicht mehr möglich.

Einen völligen Stillstand des Vereinslebens wollten die Mitglieder jedoch nicht so einfach hinnehmen. So führten sie die musikalische Ausbildung in Form von Onlinestunden durch. Statt der Proben für die Stadtkapelle bot Dirigent Manuel Grund via Videokonferenz Unterrichtsstunden zur Gehörbildung und musikalische Gewinnspiele an. Die monatlichen Vorstandssitzungen und eine Serie von Besprechungen mit den Kapellenmitgliedern fanden ebenfalls online statt.

Dennoch waren alle froh, als die Lockerungen der Corona-Verordnung das gemeinsame Proben wieder möglich machten und die Musiker endlich wieder ihre Instrumente auspacken und zusammen musizieren konnten. Großes Glück war, dass die Kapelle auf dem überdachten Freigelände der Firma Hermann Müller proben durfte, denn in den Vereinsräumen wäre das Einhalten der erforderlichen Abstände nicht möglich gewesen.

Gegen Ende des Jahres erschienen die Musiker wegen der abnehmenden Temperaturen immer häufiger in dicker Winterkleidung, mit Schal und Mütze zu den Proben. Die kalten Instrumente und Finger konnten die Freude am gemeinsamen Musizieren nicht schmälern.

Eine angenehme Abwechslung war die Probe für den Gottesdienst zu Allerheiligen, für diese stellte die Seelsorgeeinheit Schwetzingen/Oftersheim/Plankstadt den Musikern die Josefskirche im Hirschacker zur Verfügung. Zum Bedauern der Musiker wurde der musikalische Teil des Gottesdienstes dann aber kurzfristig abgesagt.

Choralblasen auf dem Friedhof

Bei den folgenden Proben im Freien standen neben Stücken aus dem bestehenden Repertoire der Jahreszeit entsprechend Weihnachtslieder und Choräle auf dem Programm. Trotz der unklaren Situation hoffen die Musiker, in der Vorweihnachtszeit auf öffentlichen Plätzen in Schwetzingen spielen und an Heiligabend das traditionelle Choralblasen auf dem städtischen Friedhof durchführen zu können. Als die steigenden Infektionszahlen Anfang November erneut das gemeinsame Proben unmöglich machten und die Planungen des Vereins zu durchkreuzen schienen, blieben die Mitglieder optimistisch und suchten nach anderen Möglichkeiten, um für Auftritte zu proben. Gemeinsam wurde wieder eine Lösung gefunden: Die zwei Notenwarte des Vereins, Frauke Lutsch und Katharina Mechler, scannten eifrig die Noten der Weihnachtslieder für jedes Instrument und jede Stimme ein, so dass diese den Musikern digital online zur Verfügung gestellt werden konnten.

Dirigent Manuel Grund spielte die entsprechenden Weihnachtsarrangements auf dem Klavier ein und stellte die Aufnahmen anschließend ebenfalls online den Musikern zur Verfügung. Diese Klaviereinspielungen lassen beim Proben unter anderem die Geschwindigkeit, die Harmonien, die Intonationen, die genaue Umsetzung der Artikulation sowie die Phrasierung des eigenen wie auch der anderen Instrumente erkennen. Das ermöglicht jedem Musiker allein für sich zu Hause zu proben und dennoch mit den anderen Musikern verbunden zu sein.

Da die Musik bekanntlich Trost in schweren Zeiten bietet, möchte der Musikverein Stadtkapelle Schwetzingen anderen Musikbegeisterten die Möglichkeit des Musizierens in der Weihnachtszeit eröffnen. Vielleicht kann auf diese Weise auch das eine oder andere innerfamiliäre Weihnachtskonzert dargeboten werden. Wer Interesse hat, sich instrumental auszuprobieren, braucht lediglich eine E-Mail an kontakt@musikverein-schwetzingen.de zu senden, er erhält die passenden Noten sowie die Klavierbegleitung als E-Mail zugesandt. hk/zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 28.11.2020