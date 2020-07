Stadtrallye ersetzt Ausflug in Schmiede

Eine besondere Verabschiedung für die Viertklässler aus dem Hort der Nordstadtschule haben sich deren Erzieherinnen einfallen lassen.

Als klar war, dass Corona-edingt der traditionelle Ausflug in die Schmiede ausfallen muss, organisierten sie für die Kids eine spannende Stadtrallye. Zunächst hatten die Kinder zehn Tage Zeit zur Lösung der Aufgaben. Die richtigen Lösungen ergaben wiederum die Telefonnummer der Hortleiterin. Von dieser wurden sie dann zum gemeinsamen Abschlussnachmittag eingeladen.

Zur Verabschiedung und Erinnerung gab es dort für alle Hortkinder ein selbstgestaltetes Buch mit Texten zu Sehenswürdigkeiten in Schwetzingen, die von der Leiterin der Stadtbibliothek Katja Breitenbücher kindgerecht formuliert worden waren. Illustriert wurde das Buch mit Fotografien und Selfies der Kinder an den jeweiligen beschriebenen Orten in Schwetzingen, die sie während der Stadtrallye aufsuchen mussten. Auch die Erzieherinnen gestalteten Fotos von sich, damit die Kinder auch sie in Erinnerung behalten werden. zg

