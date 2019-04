Stadtrat Dr. Christian Lorentz führt die Liste an

© spd

Die FDP hat ihre Kandidaten für die Gemeinderatswahl am 26. Mai in der jüngsten Mitgliederversammlung nominiert. Das schreibt die Partei in einer Pressemitteilung. Der Vorsitzende, Murat Eyiberispek, wies in seiner Begrüßung auf die Bedeutung der bevorstehenden Wahl hin.

Nach der Feststellung, dass die Einladung fristgemäß erfolgt und die erforderliche Anzahl wahlberechtigter Mitglieder

...