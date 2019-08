Stärker als die Löwen

Gegen die Nachwuchs-Handballer der Rhein-Neckar-Löwen antreten – das ist beim Pfitzenmeier Fitness-Battle am Sonntag, 1. September, um 15 Uhr im Powergarten des Pfitzenmeier Premium Plus Resorts möglich. Ab 15 Uhr sind die Profis der Rhein-Neckar-Löwen Jannik Kohlbacher und Alexander Petersson vor Ort und geben Autogramme.

3 x 2 Spieler werden gesucht. Die Teamleader Benedikt Damm, Jannis Schneibel und Yessine Meddeb von den Junglöwen treten in drei Teams in zehn Kraftausdauer- und Koordinationsübungen gegeneinander an.

Der erste Platz darf sechs Monate lang einen Nissan Qashqai fahren (inkl. Versicherung, Miete und einer Tankfüllung). Die Zweitplatzierten gewinnen zwei Tickets für ein Heimspiel der Rhein-Neckar Löwen sowie eine Trainingseinheit mit Alexander Petersson. Der dritte Platz erhält ein handsigniertes Original-Trikot der Löwen-Profis. Wer Teilnehmen will, muss bis Montag, 26. August, 12 Uhr den Beitrag auf der Facebookseite von Pfitzenmeier mit „Gefällt mir“ markieren und in die Kommentare schreiben, warum er oder sie antreten will. zg

Info: Teilnahme unter www.facebook.com/ pfitzenmeier/

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 14.08.2019