Anzeige

Ole Lehmann fühlt sich oft als die letzte Gattung seiner Art: der fröhliche Mensch. In seinem neuen Programm macht er sich auf die Suche nach anderen fröhlichen Menschen und sucht Antworten zu zahlreichen Fragen: Warum haben viele Menschen ihre unbeschwerte Art verloren? Wann sind die Worte „danke“ und „bitte“ verschwunden? Warum gibt es so wenige fröhliche Rap-Texte? Warum wird Ole als Homo beschimpft, wenn es doch nur der lateinische Ausdruck von Mensch ist? Und warum bedeutete das englische Wort „Gay“ früher fröhlich und heute schwul?

Über all das und noch viel mehr philosophiert der preisgekrönte Stand-up-Comedian aus Berlin auf seine ganz eigene, unbeschwerte Art am Mittwoch, 16. Mai, ab 20 Uhr in der Alten Wollfabrik. Einlass ist ab 19 Uhr. Natürlich wird Ole Lehmann in seinem Programm auch ausgesuchte Pop-Perlen zum Besten geben, die seine Geschichten wunderbar einrahmen und unterstützen. zg