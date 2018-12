Standing Ovations für die „Edinger-Chöre“

Wenn sich die „Edinger-Chöre“ ansagen, gehen die Eintrittskarten weg wie heiße Semmeln. So war es auch beim diesjährigen Auftritt in der St.- Pankratius-Kirche. Die Sänger um Chordirektor und Gründer Dietrich Edinger rissen mit ihrem Programm „Conquest of paradise“ das Publikum im ausverkauften Gotteshaus von den Bänken. Die Gospel & Pop Classic-Chöre spielten Ohrwürmer am laufenden Band etwa von Michael Jackson, Frank Sinatra, ABBA und Harvest James Barclay. Sie sorgten von Anfang an für Gänsehautstimmung und Freude pur. Glänzend aufgelegt waren auch die Solisten Jeannette Friedrich, Manuela Göpfrich und Matthias Fischer sowie die Instrumentalisten Bernd Krämer und Christian Dobirr. Jürgen Zink bewies seine Qualität nicht nur als fundierter Moderator, sondern sogar als Solist bei „Swing low sweet chariot“. Ein fulminanter Abend ging natürlich nicht ohne stürmisch geforderte Zugaben zu Ende, die Chordirektor Dietrich Edinger und seine tolle Chorgemeinschaft gerne gewährten. Die Ladenburger Formation wird nächstes Jahr ihr 25-jähriges Bestehen in Schwetzingen mit einem großen Jubiläumskonzert feiern. Wer nicht so lange warten möchte, kann noch Restkarten für das Konzert am Mittwoch, 26. Dezember, 18 Uhr, in der evangelischen Stadtkirche Ladenburg, Telefon 06203/95 60 10, erwerben. / kaba

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 12.12.2018