Starke Frau trifft gestressten Mann

„The Soul of Tina“ ist die musikalische Verbeugung vor einer großen Künstlerin. Diese Tribute-Show in der Alten Wollfabrik am morgigen Samstag präsentiert das Beste aus über 50 Jahren Tina Turner – von den Anfängen aus der „Ike & Tina Turner Revue“ bis hin zu ihren unvergesslichen Solohits wie „Simply The Best“. Die Sängerin Tess D. Smith, die als Frontact bei „The Commodores“ berühmt wurde, bringt die Hits einer außergewöhnlichen Frau auf die Bühne – mit feuriger Leidenschaft. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Am Donnerstag, 25. Oktober, meint Peter Vollmer: „Er hat die Hosen an – sie sagt ihm welche.“ Für den Mann des 21. Jahrhunderts werde die Luft immer dünner. Der Kabarettist Vollmer kolportiert schmunzelnd und amüsiert den Mann von heute im Kampf mit dem Alltag. Beginn ist um 20 Uhr. zg

