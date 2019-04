Start in die Sommersaison

Deutschland spielt Tennis – und Blau-Weiß macht mit. Am Sonntag, 27. April, eröffnet der Tennisclub auf seiner Anlage am Odenwaldring die Sommersaison und bietet bei einem Tag der offenen Tür ein vielseitiges Programm. Der Deutsche Tennis Bund (DTB) ruft seit 2007 alle Tennisvereine im Bundesgebiet zu der Aktion auf. Dadurch wurden bereits knapp 114 000 neue Mitglieder für die Clubs gewonnen, etwa 1,4 Millionen Menschen besuchten die Tennisplätze. „Wir wollen an diesem Tag unsere Anlage präsentieren und um neue Mitglieder werben“, sagt Blau-Weiß-Vorsitzender Manfred Hausen.

Der Tag der offenen Tür beginnt um 14 Uhr mit Schnupperkursen für Jugendliche und Erwachsene, die die Trainerinnen Laura Meisel und Silke Meier-Heckmann durchführen. Außerdem steht ein Schleifchenturnier für alle auf dem Sportprogramm. Wer Lust hat, seine Aufschlagsgeschwindigkeit messen zu lassen, ist ebenfalls willkommen. Für die jüngsten Gäste locken ein Bastel- und Maltisch, betreut von der Tennis-Jugend, und wie beim 90-jährigen Vereinsfest im letzten Jahr eine riesige Dartscheibe und weitere Spiele. Bei einem Gewinnspiel von „Deutschland spielt Tennis“ können die Besucher attraktive Preise einheimsen. Der Förderverein des Tennisclubs veranstaltet einen Sportflohmarkt. Es gibt Eis, Popcorn, Kuchen und Getränke. Die Verköstigung macht die Clubgaststätte „Mamma Rosa“. Gegen 17 Uhr findet die Siegerehrung statt. vw

