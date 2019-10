Statist werden

Das Barockfest „Winter in Schwetzingen“ wird Georg Casper Schürmanns „Die getreue Alceste“ eröffnen und es werden Doubles gesucht. Um den Sängern in Größe und Statur möglichst nahezukommen, ist das Produktionsteam auf der Suche nach Statisten, heißt es in einer Mitteilung des Heidelberger Theaters und Orchester.

Benötigt werden vier Damen, Körpergröße zirka 165 bis 170 Zentimeter, Konfektionsgröße 38; zwei Herren, Körpergröße etwa 180 Zentimeter, Konfektionsgröße 54/56; zwei weitere Herren, Körpergröße zirka 170 bis 175 Zentimeter, Konfektionsgröße 52 sowie zwei Kinder im Alter zwischen sechs und zehn Jahren.

Premiere von „Die getreue Alceste“ und damit Startschuss für den „Winter in Schwetzingen“ ist am Sonntag, 1. Dezember, im Rokokotheater Schwetzingen.

Casting- sowie Probentermine und weitere Anforderungen erfahren die Bewerber von der Leiterin der Statisterie Sandra Wisotzki. Bewerbungen mit Altersangabe und Foto unter: wisotzki.theater.heidelberg@gmail.com. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 29.10.2019