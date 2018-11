Statt Gipfelkreuz gibt’s einen Galgen

Der 9. November ist ein historischer Schicksalstag der Deutschen. Vor 80 Jahren, am 9. November 1938, begann mit der sogenannten „Reichspogromnacht“, von den Nazis „Reichskristallnacht“ genannt, die systematische Verfolgung und anschließende Vernichtung der Juden. Mit einer Exkursion der zehnten Klassen des Hebel-Gymnasium in das Konzentrationslager (KZ) nach Natz-weiler-Struthof sollten die Gräueltaten der deutschen Geschichte in Erinnerung gerufen werden. Begleitet wurden sie dabei von ihren Religions- und Ethiklehrkräften, heißt es in einer Mitteilung der Schule.

Struthof, ehemals ein Bauernhof im Elsass, auf einem Berggipfel in den Vogesen, ungefähr 800 Meter hoch, umgeben von Wald – ein ideales Wander- und Skigebiet. Aber statt eines Gipfelkreuzes steht hier ein Galgen, weithin sichtbar. Natzweiler-Struthof, das steht für ein Konzentrationslager der Nazis. Von Mai 1941 bis September 1944 waren hier 52 000 Häftlinge untergebracht, wenn man die Außenlager miteinbezieht wie die Außenstelle Mannheim-Sandhofen, wo Zwangsarbeiter für Mercedes Benz arbeiteten. Bei der Befreiung des KZ durch die britischen Alliierten waren noch 500 Häftlinge anwesend. Hier starben etwa 22 000 Häftlinge, viele andere wurden am Ende des Krieges in die großen Todeslager im Osten weitertransportiert.

Aus Bauernhof wird Gaskammer

Das Lager selbst war nicht allzu groß, galt aber als eines der schlimmeren Sorte. Von den 17 Baracken sind noch drei enthalten, zwei davon als Museum eingerichtet. In Struthof waren Häftlinge aller Kategorien untergebracht: Juden, viele Sinti und Roma, Homosexuelle, Bibelforscher und politische Häftlinge. Hinzu kamen kriminelle Häftlinge, die von der Waffen-SS gezielt als „Kapos“ eingesetzt wurden, um Angst und Schrecken durch willkürliche Gewalt zu verbreiten. Die Häftlinge mussten den roten Granitstein der nahe gelegenen Steinbrüche abbauen und ins Lager transportieren, als Arbeitssklaven schufteten sie später hauptsächlich für die Kriegsindustrie der Nazis. Der zur Gaskammer und für Menschenversuche umgebaute Bauernhof liegt etwas außerhalb des Lagers, ebenso die Kommandantenvilla, die einen Garten und einen Swimmingpool hatte. zg

