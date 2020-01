Statuen länger bewundern

Die reizvollen Farbkompositionen von Helga Grimme, die zur Zeit in der Orangerie im Schlossgarten zu sehen sind, stoßen auf großes Interesse. Nun wird die Ausstellung „Metamorphose“ um vier Wochen verlängert: Noch bis Sonntag, 1. März, können die Besucher die Fotografien, auf denen sich die steinernen Statuen des Lapidariums in traumähnliche Gestalten verwandeln, bewundern.

Die kostbaren Originale der Schwetzinger Gartenskulpturen sind normalerweise im Lapidarium gut geschützt vor Wind und Wetter. Auf den Fotografien von Helga Grimme sind die Skulpturen jedoch der „Farblust“ der Künstlerin ausgesetzt: Es entstehen traumhafte Gestalten, im Übergang von der Unbewegtheit der Sandsteinfiguren zu farbenfroher Dynamik. Gespiegelt über die Natur des Gartens verwandeln sie sich in malerische Wesen, Fantasie und Realität fließen ineinander. Die Künstlerin Helga Grimme findet ihre Inspirationsquellen im Schlossgarten. Die Freude an der Farbe und die Faszination für die Antike brachte sie auf die Idee, die Skulpturen des Lapidariums mittels digitaler Bildbearbeitung zu „bemalen“. Im Lapidarium stellt sie bereits zum zweiten Mal aus. Auch ihre Ausstellung „Natur und Kunst“ beschäftigte sich mit den Skulpturen und ihrem Zusammenspiel mit der Natur des Schlossgartens. Seit dieser Ausstellung sind fünf Jahre vergangen, in denen Grimme sich intensiv mit Farbigkeit auseinandergesetzt hat.

Neue Bühne gefunden

Helga Grimme, in Rostock geboren, studierte an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Nach 45 Jahren Schauspielkarriere widmet sie sich seit 2007 der Fotografie – und findet hier eine neue Bühne. Helga Grimmes Werke wurden an zahlreichen Orten ausgestellt, unter anderem im Mannheimer Luisenpark und zuletzt im Kunstverein Rostock.

Der Besuch der Ausstellung ist im Eintritt in den Schlossgarten enthalten.

