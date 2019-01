Staufermedaille für Dr. Hans-Joachim Förster

Der langjährige CDU-Stadtrat Dr. Hans-Joachim Förster wurde am Samstag durch Staatssekretär Dr. Andre Baumann mit der Staufermedaille des Landes Baden-Württemberg geehrt. Allerdings vergaßen die Organisatoren, unsere Zeitung über den entsprechenden Festakt im Palais Hirsch zu informieren und einzuladen, die natürlich sehr gerne gekommen wäre und aktueller berichtet hätte. Denn Dr. Hans-Joachim Förster prägte das Bild der Stadt auf vielfältige Weise - kommunalpolitisch und ehrenamtlich, weshalb ihm nun auch die Staufermedaille von Ministerpräsident Winfried Kretschmann verliehen wurde. Der städtische Pressesprecher Wolfgang Leberecht formulierte daher folgende Zeilen rund um den Festakt.

Im Beisein seiner Familie, vieler Freunde und Weggefährten - unter anderem waren Bundestagsabgeordneter Olav Gutting, die Landtagsabgeordneten Manfred Kern, Daniel Born und Karl Klein, der frühere Landtagspräsident Dr. Lothar Gaa und der ehemalige Finanzminister und Oberbürgermeister Gerhard Statthaus anwesend - wurden die besonderen Verdienste von Dr. Förster gewürdigt. In seiner Begrüßung betonte Oberbürgermeister Dr. René Pöltl, dass Dr. Förster zu den Personen gehöre, die durch ihr Wirken Schwetzingen maßgeblich mitgestaltet hätten. Dr. Förster sei in seinen über Jahrzehnte dauernden ehrenamtlichen Tätigkeiten als Stadtrat, als OB-Stellvertreter, bei diversen Vereinen und als Präsident und heutiger Ehrenpräsident der Schwetzinger Carneval-Gesellschaft (SCG) immer mit größtem Fleiß, mit Kreativität und herausragendem Engagement tätig gewesen. Dies habe ihn in Schwetzingen zu einer besonders anerkannten, respektierten und stets willkommenen Person gemacht.

Herausragender Einsatz

Staatssekretär Dr. Baumann konnte sich in seiner Laudatio dieser Einschätzung nur anschließen und machte deutlich, dass ein so herausragender Einsatz im Ehrenamt immer wichtiger werde, nachdem immer weniger Menschen bereit seien, sich in der Zivilgesellschaft und für ihre Mitbürger zu engagieren.

Dr. Förster habe sich über Jahrzehnte im Ehrenamt eingebracht und das weit über das normale Maß hinaus. Die SCG sei durch sein besonderes Wirken nicht nur in Schwetzingen und in der Region, sondern weit darüber hinaus zu einem der anerkanntesten Karnevalsvereine geworden.

Zudem habe sich Dr. Förster für viele weitere Schwetzinger Vereine intensiv eingesetzt, was durch zahlreiche Vereinsehrungen eindrucksvoll belegt werde. Er sei zudem über Jahrzehnte als Stadtrat tätig und habe als OB-Stellvertreter für die Stadt zahllose Veranstaltungen besucht und Ehrungen durchgeführt. Deswegen sei ihm mit der Staufermedaille völlig zu recht die höchste Ehrenauszeichnung des Landes verliehen worden, die Dr. Baumann als Schwetzinger ihm heute mit großer Freude aushändigen dürfe.

Dank an Wegbegleiter und Familie

Dr. Förster wies in seiner emotionalen Dankesrede darauf hin, dass er ein sehr erfülltes Berufs- und Privatleben gehabt habe und würdigte Weggefährten, denen er im Beruf und im Ehrenamt viel zu verdanken habe. Ganz besonders bedankte er sich bei seiner Familie und seiner Frau Gerda, ohne die er die vielen berufsbedingten Auslandsaufenthalte und die zeitraubenden Tätigkeiten im Ehrenamt niemals hätte durchführen und bewältigen können.

Musikalisch begleitet wurde der Festakt durch die Jazzinitiative Schwetzingen mit Aart Gisolf am Saxofon und Werner Goos an der Gitarre. Nach dem letzten Musikstück „Autumn Leaves“ lud die Stadt zum Ausklang zu einem gemeinsamen Imbiss ein. kaba/zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 14.01.2019