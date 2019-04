Staunen, lachen und lernen

Besonders seit Ludwig XIV. war Frankreich für viele Länder Vorbild in Lebensart, Mode, Kunst und Architektur und hat auch Südwestdeutschland beeinflusst. Im Themenjahr unter dem Motto „Ziemlich gute Freunde. Frankreich und der deutsche Südwesten“ bieten die Staatlichen Schlösser und Gärten Sonderführungen an, darunter eine mit dem Titel „Wie viel Frankreich steckt in Schwetzingen?“

Bei einem Rundgang durch die Schlossräume entführte Yvonne Schwegler im historischen Kostüm einer alteingesessenen Schwetzinger Bürgerin, Theres Fugger, aus der Froschgass’ ihre Gäste in jene Zeiten, als man am Hofe des Kurfürsten die französische Mode sehr zu schätzen wusste, so dass man gerne einiges vom Lebensstil, der Sprache und Kultur übernahm.

Doch sie, Theres Fugger, lässt kein gutes Haar an Frankreich. Ihr ständiges Nörgeln in ihrem Heimatdialekt, dem Kurpfälzischen, lässt einerseits erahnen, dass sie große Bewunderung für Frankreich spürt, es aber aus Neid nicht zugibt, andererseits aber ihre Kurpfalz liebt, die ja auch so einiges aufzuweisen hat: „Das ist eine richtige Katastrophe“, rief sie der Gruppe zu, die sich am Karfreitagnachmittag entschieden hatte, ihr durch die Schlossräume zu folgen, um etwas über den Einfluss der französischen Lebensweise am Hofe Carl Theodors und darüber hinaus zu erfahren.

Authentische Abneigung

Und Theres ist empört: „Mein Sohn will eben eine von dort, von Frankreich, heiraten, stellen Sie sich das vor. Und es kommt schlimmer, er will mit ihr und ihren Eltern am Sonntag nach Schwetzingen kommen! Also nee, französische Schwiegereltern ist nicht das, was man sich wirklich wünscht . . .“ Klammheimlich gab sie zu, Französisch gar nicht zu verstehen. Und auf ihre Frage, ob jemand aus der Gruppe Frankreich mag, traute sich keiner mit Ja zu antworten, so authentisch brachte sie ihre Abneigung zu dem Nachbarland hervor. Obwohl sich das Gerücht breitmacht, dass viel Frankreich in dem Schloss steckt, verneinte sie dies vehement. „Das Schloss, das kann ich Ihnen sagen, ist nicht französisch“, da schwang schon ein bisschen Stolz in der Stimme mit, „und für jene, die nicht von hier sind: 1350 ist die erste urkundliche Erwähnung. Im 18. Jahrhundert erlebte es unter Carl Theodor seine größte Blüte. Da hat man viel fanzösisch gschwätzt bei Hofe, deutsch nur mit den Stallknechten“. Also die Stofftapeten, na ja, die sind schon französisch, gab sie dann doch zu, man importierte aus Frankreich die Baumwolle, die Seide und, was es alles noch so gab, als gäbe es nichts Ebenbürtiges auch bei uns. Am Ende stellte sich heraus, dass dann doch viel Frankreich im Schloss steckt.

Voller Humor, lebhaft gestikulierend nahm Yvonne Schwegler alias Theres Fugger die Gruppe mit auf eine Zeitreise, die im 14. Jahrhundert begann und im 19. endete. Um ihren Vortrag lebendig zu gestalten, ließ sie die Mitglieder der Gruppe aktiv teilnehmen, teilte Rollen aus, provozierte, stellte Fragen, damit diese einiges hinterfragen, sich in die Lage der Menschen von damals versetzen konnten und ihre Vorstellungskraft anregten. In jedem Raum, den die Gruppe besichtigte, gab es viel zu staunen, zu lachen, aber auch zu lernen.

Die Rolle in der Politik

Unterhaltsam ließ Schwegler das Leben Carl Theodors, der Elisabeth Auguste, der Reichsgräfin von Hochberg vor den Augen der Gruppe lebendig werden. Anhand des Mobiliars, der Originaltapeten, die im oberen Stockwerk aus Papier sind und von der Firma Zuber aus Straßburg hergestellt wurden, machte sie den Wandel der Zeit deutlich und welche Rolle Frankreich in der Politik gespielt hat: Liselotte von der Pfalz, Tochter des Kurfürsten Karl I. Ludwig von der Pfalz und Charlotte von Hessen-Kassel, wurde aus politischen Gründen mit dem Bruder Ludwigs XIV., Herzog Philippe d’Orléans, verheiratet.

Als die Kurpfalz badisch wurde, adoptierte Napoleon Stéphanie de Beauharnais, damit sie den Erbprinzen Karl von Baden heiraten konnte. Darüber hinaus gibt es einen französischen Garten im Schlosspark nach dem Vorbild von Versailles und auch der Gartendirektor des Kurfürsten, Nicolas de Pigage, kam aus Frankreich.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 23.04.2019