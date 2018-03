Anzeige

Die Austauschpartner mit ihren Familien kümmerten sich rührend um die Schüler der CTS und organisierten ein gemeinsames Abendessen. Beim offiziellen Abschiedsessen in der Schule am letzten Abend wurden die deutschen Schüler von den Gastfamilien gelobt, Einladungen zu privaten Besuchen wurden ausgesprochen und die Jugendlichen feierten so lange, bis der Schulleiter sie ins Bett schickte, so die Pressemitteilung.

Interkulturelles Lernen

Am nächsten Tag stand für die 46 Schüler noch Unterricht an, bevor es nach einem tränenreichen Abschied Richtung Heimat ging. Nun warten alle auf das Wiedersehen im Juni in Schwetzingen. Da wird dann auch am gemeinsamen Projekt „Jugendliche und ihre Freizeitaktivitäten“ weitergearbeitet. Doch sicherlich wird auch in Deutschland das interkulturelle Lernen von- und miteinander wieder im Vordergrund stehen. Die Schüler der CTS und der IES verstehen schon jetzt mehr als Bahnhof – sehr zum Stolz ihrer Lehrerinnen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 27.02.2018