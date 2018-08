Anzeige

Schatzmeister Harald Naas, zweiter Vorsitzender Lothar Schaal und Helfer Erich Coen brutzelten auf dem Grill Steaks, Bratwürste und Frikadellen, Ursula Bauerlein verteilte zehn verschiedene Salate auf die Teller. Pflegerinnen brachten Essen zu den Bewohnern, die gesundheitsbedingt nicht am Fest teilnehmen konnten. Als erfrischende Krönung gab’s dann noch Eis.

Austausch das ganze Jahr über

Zur gelungenen Party trug „Big Willi“ mit seiner Musik bei. Von Evergreens wie „Liebeskummer lohnt sich nicht my Darling“ bis hin zu „Memories of Heidelberg“ war alles dabei, was die Herzen erfreute. Kein Wunder, dass so mancher sein gewohntes Mittagsschläfchen ausließ und lieber den Liedern lauschte. Bei rockigen Titeln dachten sicher viele der Senioren sehnsüchtig an die Zeit ihres ersten getanzten Rock‘n’Rolls.

Die erste Momentaufnahme von Ursula Baeuerlein fiel sehr positiv aus, der Dank von ihr galt den Teams, die harmonisch und motiviert zusammengearbeitet haben.

Und das nächste Wiedersehen ist schon bald wieder: Denn der herzliche Kontakt zu den Altenheim-Bewohnern ist nicht nur auf das Grillfest beschränkt, sondern zu jedem Fest des Ortsverbandes wird eine Abordnung des Altenheimes eingeladen – so auch zum Dampfnudelfest im September. bw/zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 16.08.2018