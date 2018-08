Anzeige

Region.Der 41-jährige Mainzer Stefan Beismann (unser Bild) wird zum Jahreswechsel neues Vorstandsmitglied der Sparkasse Heidelberg. Er tritt damit die Nachfolge des in Schwetzingen wohnenden Bernd Wochele an, der in den wohlverdienten Ruhestand geht. Das teilte gestern die Sparkasse in einer Presseerklärung mit. Damit ist das dreiköpfige Vorstandsteam mit Sprecher Rainer Arens und Thomas Lorenz wieder komplett.

„Es freut mich sehr, dass wir mit Stefan Beismann einen geeigneten Nachfolger für Bernd Wochele schnell und unkompliziert finden konnten“, erklärt Prof. Dr. Eckart Würzner als Vorsitzender des Verwaltungsrates. Und er bestätigt Beismann gleichzeitig die hohe fachliche Kompetenz und ausgewiesene Kunden- und Mitarbeiterorientierung, die für die herausfordernde Aufgabe im Vorstand der Sparkasse Heidelberg notwendig sei.

Stefan Beismann kann neben seiner Ausbildung zum Diplom-Betriebswirt (BA) mit Fachrichtung Bank auf eine langjährige Erfahrung sowie erfolgreiche Arbeit bei der DZ Bank zurückblicken, davon vier Jahre im Top-Management sowie 18 Jahre im Kreditgeschäft. Insgesamt sieben Jahre steht er dabei in Personalverantwortung und in der Projektleitung. Er wechselt damit von der genossenschaftlichen Zentralbank in den Sparkassenverbund hinüber. Er sagt: „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe.“