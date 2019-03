Stefan Pietryga zeigt Skulpturen in der Orangerie

Publikumsmagnet war die Ausstellung „switch“ in der Schlosskapelle, während des Kurfürstlichen Weihnachtsmarktes. Das teilte Erik Schnatterer, Vorsitzender des Kunstvereins Schwetzingen bei der Mitgliederversammlung im Palais Hirsch mit und verwies auch auf die finanzielle Unterstützung der Stadtverwaltung, des Regierungspräsidiums Karlsruhe und der ART Regio für insgesamt vier Ausstellungen im vergangenen Jahr. Mehr als 7000 Besucher hatten sich im Dezember begeistert von der Lichtinstallation des Kölner Künstlers, Franziskus Wendels, gezeigt, der aus Kartonagen und fluorisierender Farbe eine Stadtlandschaft und einen Weihnachtsbaum in die weihnachtliche Umgebung zauberte, heißt es in einer Pressemitteilung des Kunstvereins. Denn erst bei Dunkelheit hatte sie ihren künstlerischen Zauber versprüht. Der heiße Sommer 2018 hinterließ auch bei den Ausstellungen seine Spuren. Die Orangerie im Schlossgarten war deutlich weniger besucht als in den Vorjahren, obwohl Ralph Gelbert ein farbenprächtiges Spektakel in die Räumlichkeiten brachte.

Bei den alle drei Jahre stattfindenden, Vorstandswahlen wurden alle Vorstandsmitglieder im Amt entlastet und bei den Neuwahlen bestätigt. Dr. Walter Manske lobte die professionelle und engagierte Arbeit für die Kultur in der Stadt. Unter dem Motto „besser vernetzt – besser bekannt“ wird der Vorstand um zwei Beisitzer erweitert. Erfreulich war, dass sich drei Mitglieder für die Aufgabe interessierten und zur Wahl stellten. In geheimer Wahl wurden Ursula Wertheim-Schäfer aus Plankstadt und Thomas Pultar aus Schwetzingen gewählt.

In seinem Rechenschaftsbericht konnte Dr. Hartmut Döringer dem Verein eine solide Haushaltsführung bescheinigen, was von der Rechnungsprüferin Christine Hruschka-Zeller gern bestätigt wurde. Für die Aufgabe des Schatzmeisters wird der Verein in einem Jahr einen Nachfolger suchen. Döringer möchte nach mehr als zwölf Jahren altersbedingt aus dem Amt ausscheiden.

Der derzeitigen Ausstellung von Gerhard Rießbeck im Palais Hirsch folgen in der Orangerie – im Juni und Juli – Skulpturen und Bilder des Künstlers Stefan Pietryga. Viele Schwetzinger kennen seine Pyramiden-Pappel, die heute vor dem Bahnhof steht.

Kunstreisen werden angeboten

Der künstlerische Leiter Dr. Dietmar Schuth ist bereits dabei, für die Ausstellung an Weihnachten wieder eine Gruppenausstellung zu organisieren. „Schuth sei es wieder gelungen, ein erfolgreiches und spannendes Jahr für den Kunstverein und für die Kunstinteressierten der Region zu organisieren“, sagte Schnatterer.

Auch Kunstreisen werden wieder angeboten. Die Mitglieder wünschten sich dafür unter anderem auch „regionale“ Kunsträume, wie etwa Schwäbisch Hall, Basel, Paris oder Berlin zu besuchen. zg

