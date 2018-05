Anzeige

„Ich freue mich sehr, denn heute haben wir ganz hohen Besuch!“ Mit diesen Worten hieß Schulleiterin Elke Rohr zusammen mit den Schulsprechern die aktuelle Präsidentin des Rotary-Clubs Schwetzingen-Kurpfalz, Beate Becker, in der Kurt-Waibel-Schule willkommen. Neben ihr war auch Bürgermeister Matthias Steffan zu Gast. Grund dafür war nämlich die Spendenübergabe des Rotary-Clubs in der Höhe von 2500 Euro zur Beschaffung von Laptops für die einzelnen Klassenzimmer.

Becker begann ihre Amtszeit als Präsidentin des Rotary-Clubs letztes Jahr im Juli – und sie wird bis Ende Juni in diesem Jahr andauern. An diesen Serviceclub können sich hilfsbedürftige Organisationen sowie Schulen wenden und einen Antrag stellen, wenn sie finanzielle Hilfe benötigen. Zudem ist Becker Geschäftsführerin der Firma Heless, die seit über 50 Jahren Mädchenspielwaren und Puppenzubehör produziert und handelt und sich im Fairtrade-Bereich engagiert. Als Begrüßungsgeschenk hatte sie daher für die Kurt-Waibel-Schule zwei handgefertigte Puppen dabei, die in Sri Lanka unter fairen Bedingungen hergestellt worden waren. „Wir haben gedacht, wir investieren in Wlan, um die Benutzung von Laptops im Unterricht zu ermöglichen“, so Bürgermeister Steffan. Deshalb konnte dank einer Spende von 8000 Euro im Januar in der Schule für alle Schüler Wlan eingerichtet werden.

Einsatz moderner Medien fördern

95 Prozent der Schüler wünschten sich nämlich, dass im Unterricht mehr Medien eingesetzt werden. Dies ergab eine Umfrage an der Schule. Dieser Wunsch konnte dank der 2500 Euro von Rotary nun erfüllt werden. Die Schule war bereits mit einem Computerraum ausgestattet. Doch da die Schüler ja schon „IT- und Handy-Profis“ sind, sei es für Eltern und Kinder wichtig, hier zur richtigen Nutzung zu erziehen. Die Schüler sollen nicht nur lernen, mit Exel und Word umzugehen, sondern auch, wie man sich im Internet verhält, kommuniziert und sich präsentiert. Daher soll die Schule weiterhin mit Laptops ausgestattet werden. Somit werde der Unterricht flexibler, da Schüler und Lehrer nicht mehr vom Klassenzimmer zum Computersaal hetzen müssen, sondern der Unterricht bequem im Klassenzimmer ausgeführt werden kann.