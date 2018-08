Steffan: Kulinarische Meile der Oststadt

„Wir haben alle auf diesen Tag hin gefiebert“, sagte Jürgen Gieße gestern Abend stolz, aber auch sichtlich gerührt bei der Eröffnung seines neuen Geschäfts in der Kurfürstenstraße 6.

Seiner Einladung waren neben den Bau beteiligten Handwerkern und Dienstleistern auch Freunde und weitere Gäste gefolgt. Die standen dicht gedrängt in den modernen Räumlichkeiten und staunten nicht schlecht darüber, was in Rekordzeit entstanden ist: eine Metzgerei mit einem umfangreichen, appetitlich angerichteten Angebot, dazu noch eine heiße Theke und eine Bistroecke zum Verweilen.

Jürgen Gieße gab einen Überblick, was seit dem 15. April dieses Jahres passiert ist: „An dem Tag habe ich meiner Familie eröffnet, dass ich eine Vision habe. Die hat sich nur gedacht: Schau’n mer mal, was dabei rauskommt“, erzählte er den amüsierten Zuhörern. „Es ist sensationell, was meine Frau Barbara und meine Jungs geleistet haben“, bedankte er sich mit einem Kloß im Hals bei seiner Familie, die mit ihm an einem Strang gezogen hat.

Ein großes Lob zollte Gieße der Stadt und den Handwerkern, die gemeinsam mit ihm dieses Vorhaben in Rekordzeit umgesetzt haben. „Weil jeder ins Boot eingestiegen ist“, freute er sich. Besonders wies er auf den Fußboden hin, der noch das Original des Friseursalons ist, den seine Schwiegereltern Jahrzehnte in diesen Räumen betrieben hatten. „Es war mir wichtig, den Belag zu erhalten und aufzuarbeiten.“

Sportliche Leistung

Auch Bürgermeister Matthias Steffan gratulierte „zu dieser sportlichen Leistung. Zusammen mit dem Gastronomen Tommy Möbius ein paar Meter weiter ist hier die kulinarische Meile der Oststadt entstanden.“

Ab heute ist das Geschäft geöffnet. Jürgen Gieße ist stolz darauf, dass 95 Prozent der Auslage – Wurst, Frischkäse und Salate – aus eigener Herstellung stammen. Fleisch, Eier und Schnittkäse sind aus Bio-Produktion. Es gibt einen täglich wechselnden Mittagstisch, dazu Fast-Food-Klassiker mit hochwertigen Zutaten. az

