Steinewerfer richten große Schäden an

Schwetzingen/Oftersheim.Die Beamten des hiesigen Polizeireviers ermitteln seit Dienstag wegen Sachbeschädigung in mehreren Fällen sowohl in Schwetzingen als auch in Oftersheim. Unbekannte warfen mit Steinen gegen abgestellte Autos beziehungsweise gegen die Fenster mehrerer Anwesen.

Die Sachbeschädigungen wurden in der Hölderlinstraße, Carl-Benz-Straße, der Unterführung der Südtangente sowie in der Goethestraße, Helmholtzstraße und Königsäcker Straße registriert. Bisherigen Angaben nach dürfte Sachschaden von weit über 5000 Euro entstanden sein.

Weitere Geschädigte und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon 06202/2880, in Verbindung zu setzen. pol

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 07.02.2019