„Mit großer Verwunderung“ hat die Fraktion der CDU den Artikel über die Kritik an der Berichterstattung der Gemeinderatssitzung mit der Stellungnahme der Freien Wähler (SFW) in der Schwetzinger Zeitung zur Kenntnis genommen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die SFW-Fraktion sei hier der Meinung, ihre Position bezüglich des Konzeptes zur Erneuerung der Mannheimer Straße im Bereich Fußgängerzone öffentlich darzulegen. „Das ist ihr gutes Recht und dagegen ist auch nichts einzuwenden“, schreibt Ulrich Renkert: „Was aber nicht geht, ist dabei Kollegen von anderen Fraktionen persönlich anzugreifen und ihnen die Ernsthaftigkeit bei der Ausübung Ihres Ehrenamtes abzusprechen. “

Die Beschlussvorlage der Verwaltung habe teilweise auf einem Antrag der SFW-Fraktion beruht. „Sollte der Beschlussvorschlag nicht dem Antrag der SFW-Fraktion entsprochen haben, wäre es angebracht gewesen dieses im Vorfeld mit der Verwaltung abzuklären oder spätestens in der Sitzung vorzubringen. Was allerdings nicht geschah. Wenn nun von der SFW-Fraktion behauptet wird, wir hätten ihren Antrag bezüglich des Bodenbelages nicht richtig gelesen oder verstanden, entspricht dies nicht der Wahrheit, da wir nur eine Stellungnahme bezüglich des Beschlussvorschlages und nicht ihres Antrages abgegeben haben“, schreibt die CDU. Die Vorlage habe den Auftrag an die Verwaltung beinhaltet, Vorschläge für die Verbesserung der Beleuchtung, des Oberflächenbelages und Erneuerung der Möblierung zu erarbeiten.

Antrag nicht erwähnt

„Bei unserer Stellungnahme haben wir die Probleme aufgezeigt, die bei der Umsetzung eines solchen Konzeptes während den aktuellen und bevorstehenden Baumaßnahmen (Abriss und Neubau Welde-Stammhaus, Mannheimer Straße 30 sowie dem geplanten Durchbruch zur Herzogstraße/Capitol) entstehen können. Auch auf die mangelhafte Beleuchtung haben wir in diesem Zusammenhang hingewiesen“, erklärt Renkert und ergänzt: „Wer unserer Stellungnahme aufmerksam zugehört hat, konnte feststellen, dass wir in keiner Weise dabei den Antrag des SFW oder die Fraktion des SFW erwähnt haben. Uns erschließt sich nicht, wie nun Stadtrat Oliver Völker, sich zu solchen Äußerungen veranlasst sah. Bevor man öffentlich anderen Gemeinderatskollegen vorwirft ihre Aufgaben nicht sorgfältig wahrzunehmen, sollte man sich fragen, ob man denn selbst in ausreichendem Maße in den Sitzungen zuhört?“ zg