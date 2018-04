Stephan Ullmann lebt seinen Rhythmus aus

© Thommy Mardo

Die Plakate in der Stadt sind etwas irreführend: „Ullmann – Alles Anders“ ist darauf zu lesen. Angekündigt wird damit das Konzert des Mannheimer Sängers, Gitarristen und Produzenten Stephan Ullmann am Freitag, 20. April, um 20.30 Uhr in der Alten Wollfabrik. Dort möchte er sein neues – zweites – Album vorstellen. Ein Testlauf sozusagen, wie er es bereits im Oktober 2016 für seinen ersten

...

Sie sehen 8% der insgesamt 5021 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 17.04.2018