Stephan Ullmann präsentiert neues Album

Donnerstag, 12. April: „Pigor & Eichhorn: Vol. 9“. Zuletzt begeisterten die musizierenden Kabarettisten Pigor & Eichhorn 2012 mit Vol. 7 das Publikum in der Alten Wollfabrik. Jetzt kommen sie wieder. Auch in ihrem neuen Programm verstehen es die beiden fulminant und sprachlich geschliffen, Humor, ausgefuchste Arrangements sowie intellektuelle Schärfe zu verbinden. Wer zu Pigor und Eichhorn geht, wird nicht nur entspannt unterhalten. Man wird gleichzeitig herausgefordert, irritiert und angeregt. Es ist diese Mischung aus Provokation und Lust am Neuen, aus ungewöhnlicher Virtuosität in Texten und Musik, aus präziser Beobachtung und gnadenloser Kommentierung des Zeitgeistes, der die beiden so unverwechselbar macht. Einlass: 19 Uhr/Beginn: 20 Uhr. VVK: 21 Euro (zzgl. Gebühren), AK: 26 Euro.

Freitag, 13. April: Jörg Knör: Filou (Ersatztermin vom 6. Oktober, Tickets weiterhin gültig). Seine Auftritte als Inge Meysel sind genauso unvergessen wie sein Auftritt als Blockflötenbotschafter bei Dieter Bohlens Supertalent. Beim Ausflug durch Jörg Knörs Leben trifft man auf viele prominente Weggefährten aus seinem mittlerweile 40-jährigen Entertainer-Leben: Gilbert Becaud - seine erste Parodie, Rudi Carrell - seinen Entdecker, als auch Idole wie Peter Alexander, Charles Aznavour und Hildegard Knef. So kann man sich auch in „Filou!“ wieder auf viele neue Promi-Stories freuen. Einlass: 19 Uhr/Beginn: 20 Uhr. VVK: 24 Euro (zzgl. Gebühren), AK: 29 Euro.

Mittwoch, 18. April: KazZ (Ersatztermin vom 19. Oktober, Tickets gültig). „Schicksal ist eine Erfindung des Phlegmas“ behaupten Paata Demurishviliam (Klavier) und Volker Doberstein (Text). Einer der herausragenden Jazzpianisten Europas, der einst in der Sowjetunion auch unter die besten klassischen Pianisten gewählt wurde, trifft auf einen Autor, der schon mit dem großen Nabokov verglichen wurde. Und: Der Pianist kommt aus Mannheim. Einlass: 19 Uhr/Beginn: 20 Uhr. VVK: 15 Euro (zzgl. Gebühren), AK: 19 Euro.

Freitag, 20. April: Stephan Ullmann: Neues Album. Viele kennen den Mannheimer Sänger, Gitarristen und Produzenten als wahren Musikarbeiter. Seine Projekte „US & Band“ und „T-Bone“ waren große Publikumserfolge – jetzt startet er durch mit seinem Solo-Programm „Ullmann“. Sein erstes Album „Alles anders“ mit packenden, mitreißenden und einfühlsamen Kompositionen und authentischen deutschen Texten hat er Ende 2016 in der Wollfabrik vorgestellt. Jetzt erscheint sein zweites Album. Los ging’s mit zwölf in der Schulband, nach dem Abitur standen Touren mit Anne Haigis und Julia Neigel an und 2000 steigt er ins Studio der Grönemeyer Band ein, wo er fortan produziert. Als TV Coach bei „Dein Song“ ist Ullmann einer ganzen Generation von Kindern und deren Eltern ein Begriff.

In der Zwischenzeit feiert er als Bandleader seines Allstar-Projektes „Deltasoul“ große Erfolge und begleitet Künstler wie Xavier Naidoo, Aura Dione oder Max Mutzke. Eine schwere Verletzung am Zeigefinger der linken Hand sorgt plötzlich für eine Zwangspause. Der Einschnitt war da. Das Leben läuft auf einmal langsamer und es ist nicht klar, ob er je wieder so Gitarre spielen könnte wie zuvor. Als sein Vater stirbt, widmet Ullmann ihm den Titel „Wenn die Blätter fallen wie Regen“. Die Wunden verheilen und Ullmann beginnt mit dem Songwriting für seine Alben – inspiriert vom Leben und der Chance, die sich aus der Katastrophe bietet. Sein zweites Album stellt er jetzt in der Wollfabrik vor. Einlass: 19.30 Uhr/Beginn: 20.30 Uhr. VVK: 19 Euro (plus Gebühr), AK: 23 Euro.

Samstag, 21. April: The Quarrymen Beatles. Wenn sie zu ihren Instrumenten greifen, werden aus Johannes Kuhn, Florian Giese, David Jung und Christian Josef die legendären „Fab Four“ John, Paul, George und Ringo. Die vier Pilzköpfe aus dem Norden covern die ganz großen Hits der Beatles und klingen dabei so authentisch wie die weltberühmten Vorbilder. The Quarrymen Beatles nehmen ihr Publikum mit in die Zeit der Beatlemania und präsentieren die Lieder der Frühzeit mit Handwerk, Spielfreude und Raffinesse. Einlass: 19.30/Beginn: 20.30 Uhr. VVK: 20 (plus Gebühr), AK: 25 Euro.

Samstag, 26. April: Horst Evers. Der „Meister des Absurden im Alltäglichen“ (Jury des Deutschen Kleinkunstpreises) kommt! Ein Abend, voll mit ganz frischen Geschichten direkt vom Erzeuger rund um die Themen Anstand, Moral und was man so dafür oder auch davon hält. Auf der Bühne liest, ruft, dröhnt, zischt und wummert Horst Evers seine Geschichten heraus. Es ist sehr viel drin in diesem Abend, wie immer verpackt in vielen kleinen, harmlos beginnenden Erzählungen. Vor allem aber ist es ein grandioser Spaß. Einlass: 19 Uhr/Beginn: 20 Uhr. VVK: 21 Euro (zzgl. Gebühren), AK: 26 Euro.

Samstag, 28. April: Kay Ray: „YOLO – You only live once“. Schwetzingen liebt ihn, den Charmeur und zynischen Kritiker. Kay Ray versprüht seinen Witz und seine ironischen Kommentare. Er kratzt an den Grenzen des guten Geschmacks und nimmt sein Publikum mit auf eine Reise in die Absurditäten des Alltags. Hierfür muss die bequeme Sitzposition korrigiert werden, denn das Publikum wird selbst zum Teil der Show. Einlass: 19 Uhr/ Beginn: 20 Uhr. VVK: 20 Euro (zzgl. Gebühren), AK: 25 Euro. zg

