Sterbebegleitung auch per Telefon

Seit 1996 betreut und begleitet die Hospizgemeinschaft in Schwetzingen nun schon Menschen in ihrer letzten Lebensphase und deren Angehörige durch Gespräche, Beratung oder einfach durch ihre Anwesenheit zu Hause, im Krankenhaus sowie in Alten- und Pflegeheimen. Das ist zurzeit wegen der erhöhten Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus nur eingeschränkt möglich.

Die Hospizgemeinschaft bietet daher die Möglichkeit einer telefonischen Betreuung und Begleitung für Betroffene und Angehörige an. Da der Trauertreff im Hebelhaus nicht stattfinden kann, ist auf Wunsch auch ein Trauergespräch möglich. Treu dem Grundsatz: „Wir sind da, wenn Sie uns brauchen“ beantwortet Koordinatorin Claudia Dieter Fragen. Die Hotline 0171/8 58 19 87 ist ganztätig geschaltet. Das Hospizbüro Markgrafenstraße ist für den Publikumsverkehr geschlossen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 27.03.2020