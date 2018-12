Sterne leuchten am Bücherhimmel

„Manchmal leuchtet ein Buch als Stern mir am Himmel“, schreibt schon Rose Ausländer. Zu einem unterhaltsamen Winterabend lädt die Buchhandlung Kieser am Montag, 10. Dezember, um 19 Uhr in die Stadtbibliothek ein. Er steht unterm Motto „Sterne am Bücherhimmel“.

SWR2-Literaturredakteur Gerwig Epkes erstellt und moderiert monatlich eine Bücher-Bestenliste. Er hat aus der schier unüberschaubaren Herbst- und Winterproduktion der Buchverlage eine Auswahl zusammengestellt, die er empfiehlt. „Lesen muss Freude machen und am Ende muss man zufrieden sein“, sagt Epkes. Schauspielerin Doris Wolters liest ausgewählte Ausschnitte aus den ausgewählten Büchern vor. Karten gibt’s in der Buchhandlung. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 07.12.2018