Stille Post

Es ist absolut nachvollziehbar, wenn ein Geschäft schließt, wenn das Personal krank ist. Und dass dann in Corona-Zeiten wegen Quarantäne zwei Wochen bedeuten kann, weiß inzwischen jeder. Vermutlich war das bei der Postbankfiliale so, die von einem Tag auf den anderen geschlossen hatte. Hoffentlich sind alle Mitarbeiter wieder gesund und hatten einen milden Verlauf. Aber dass die Öffentlichkeit überhaupt nicht von der Schließung informiert wurde, ist nicht zu verstehen. Nur ein Zettel informierte die Kunden und das auch nicht besonders gut. Bestimmt standen in dieser Zeit hunderte Menschen vor verschlossener Tür und ärgerten sich. In den sozialen Netzwerken ließen viele ihrem Unmut freien Lauf. So haben es wenigstens einige Leute erfahren, dass sie derzeit ihre dringend benötigten Pakete oder Briefe zwei Wochen lang nicht abholen und kein Geld abheben können. Vielleicht waren wichtige Dokumente oder Medikamente darunter.

Aber dafür gibt es zum Beispiel eine Zeitung und deren Internetseite, über die man das hätte mitteilen können. Auch die Stadt hat eine Pressestelle und eine Homepage, die die Information sicher hätte verbreiten können. Aber Kundenservice scheint bei der Post nicht großgeschrieben zu sein. Wenigstens ist jetzt wieder offen.

