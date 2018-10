Stilmix macht Outfits zum Hingucker

Als Sabrina Kube im vergangenen Monat erstmals die Türen ihres neuen Concept Store „lyksjø“ (sprich Lücksjö) öffnete, war das ein Wendepunkt im Leben der Geschäftsfrau – der sich allemal gelohnt hat. „Wir haben einen großen Zulauf“, ist Kube erfreut über den guten Start. Nun, zum verkaufsoffenen Kerwesonntag, gibt sie wieder Vollgas und rückt inmitten der schönen Dinge aus Skandinavien rund um Mode, Wohnen und Wohlfühlen vor allem die Damenkleidung verstärkt in den Fokus ihrer Kunden.

So hält Kube in der Heidelberger Straße 2 direkt gegenüber des evangelischen Pfarrhauses ausgewählte Modelle bereit, Oberbekleidung, Röcke und Hosen. Die Kleidungsstücke der Marken „KAFFE“ und „cream“ sind außergewöhnlich, ganz besonders, und werden von „lyksjø“ ebenso in Szene gesetzt.

Fotoshooting im Schlossgarten

Video Lokales Geschäftsleben: Gut gekleidet mit "lyksjø" Schwetzingen. Der neue Concept Store "lyksjø" bringt Mode aus Skandinavien nach Schwetzingen. Ein Video, eigens gedreht im Schlossgarten, zeigt ein „Rosaline Dress“ der Marke "Cream" mit einem asymmetrischen, schrägen Lagen-Look. Schwetzingen. Der neue Concept Store "lyksjø" bringt Mode aus Skandinavien nach Schwetzingen. Ein Video, eigens gedreht im Schlossgarten, zeigt ein „Rosaline Dress“ der Marke "Cream" mit einem asymmetrischen, schrägen Lagen-Look.

„Wir haben ein Shooting hier in Schwetzingen veranstaltet, um beides zusammenzubringen: unsere Outfits und das traumhafte Flair des Schlossgartens“, sagt Kube. Neben den Bildern gibt es auch Videoaufnahmen, die über Instragram und Facebook verbreitet werden.

„Skandinavier lieben Stilbrüche“, erklärt Kube. Ein elegantes Oberteil wird mit einer sportlichen Hose, eine gedeckte Farbe mit einer knalligen kombiniert. Herbsttöne und florale Muster sind dabei gefragt und mit Animal-Prints darf es auch etwas mutiger sein. Neben den skandinavischen Outfits gibt es bei „lyksjø“ den dazu passenden Schmuck, etwa von „Dansk Smykkekunst“, die außergewöhnliche Formen bieten. Die Längen der Ketten können geschickt variiert werden. Die Stücke von „the moshi“ aus Schweden kommen filigraner daher. Ein winziger Schlüssel oder auch ein Ginkgoblatt, besetzt mit feinen Strasssteinen, dienen als Anhänger.

Kunden können seit dieser Woche auch eigene Schmuckkreation wie Colliers und Armbänder gestalten. Dazu kann die Kundin individuell aus Perlen in vielen Farben und Formen wählen, die Kube liebevoll in ihre Ladentheke gebettet hat. Sie montiert dann aus den ausgewählten Komponenten das fertige Schmuckstück. „Wir haben Halbedelsteine wie Bergkristall und Onyx zur Auswahl, dazu hochwertige Glas- und Süßwasserperlen“, sagt Kube, die selbst Schmuck entwirft und auch am verkaufsoffenen Sonntag für ihre Kunden bereithält. cat

Info: Ein Mode-Video gibt’s unter www.schwetzinger-zeitung.de

