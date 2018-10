Stimme für die Heimat

„Geben Sie Ihrer Heimat eine Stimme!“ Mit diesem Slogan wenden sich die Städtepartnerschaftsbeauftragte Katrin Schubkegel und Jugendreferentin Andrea Kroll an alle Schwetzinger und hoffen auf eifrige Unterstützung beim Online-Voting zugunsten des internationalen Jugendprojekts „Heimat“.

Bis einschließlich Montag, 29. Oktober, können alle, denen das Projekt gefällt und die die Städtepartnerschafts- und Jugendarbeit in Schwetzingen unterstützen möchten, unter www.auf-gehts-mitmachen.eu/abstimmung ihre Stimme für ihre „Heimat“ abgeben. Die sechs von insgesamt 16 Projekten mit den meisten Stimmen erhalten die beantragten Fördergelder, die zur Durchführung benötigt werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Im Vorfeld des 50-jährigen Städtepartnerschaftsjubiläums mit Lunéville/Frankreich in 2019 richtet sich die Jugendbegegnung „Heimat“ an sozial und finanziell benachteiligte Jugendliche aus den Partnerstädten Wachenheim/Weinstraße, Karlshuld, Schrobenhausen, Lunéville/Frankreich, Pápa/Ungarn und Spoleto/Italien. Das jeweils individuelle Heimatempfinden der Teilnehmer wird in Kunst-, Theater- und Kulinarik-Workshops erarbeitet und durch Programme ergänzt. Die Ergebnisse der Workshops werden des Städtepartnerschaftswochenendes auf dem Kurfürstlichen Weihnachtsmarkt der Öffentlichkeit präsentiert. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 23.10.2018