Zeit vergeht wie im Flug

Nebenan in der Klangschmiede fertigten einige kleine Musikinstrumente an. Die Frequenzen der eigenen Stimme erschienen außerdem an einem Tisch sichtbar auf einer Art Radarbildschirm. Besonderes Highlight waren Mikrofone, die die Stimme verzerrten und coole Beats unterlegten.

Die Zeit verging wie im Flug, bei so vielen tollen Mitmachstationen. Beim Verlassen des Schiffs über den Steg bemerkte Nikola: „Von außen sieht man gar nicht, dass man in dem Schiff so viel erleben kann.“ swen

Info: Mehr Fotos gibt es unter www.schwetzinger-zeitung.de

